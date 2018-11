Quick kan goede zaken doen in kelderduel: 'Levensgevaarlijk potje'

DEN HAAG - Het Haagse Quick is dit seizoen teleurstellend begonnen. De ploeg van trainer Paul van der Zwaan was een aantal weken geleden nog op de laatste plaats van de derde divisie op zondag te vinden. De laatste weken werden er tien punten gepakt uit vier wedstrijden en zitten De Nieuw Hanenburg bewoners dus weer in de lift.

Quick kende vorig seizoen met een derde plaats een uitstekend debuut in de derde divisie op zondag. Dat het dit seizoen lastig zou worden was wel te verwachten. Mede door het vertrek van routiniers Joost de Gelder en Sybren Bartlema, die beiden een punt zetten achter hun carrière, maar ook 'omdat zo'n tweede seizoen als promovendus altijd lastiger is'.

'Dat weet je', zegt Kai van Hese, de aanvoerder van de Haantjes. 'Door veel te zoeken en praten, maar vooral ook veel te wisselen van formatie hebben we geprobeerd te verbeteren. Iets wat onze trainer normaal nooit doet en het is ook niet des Quicks', aldus Van Hese.



Het lek weer boven

Inmiddels is de formatie weer terug bij het oude en lijkt het lek weer boven bij Quick. Uit de laatste vier wedstrijden werd tien punten gepakt en zondag komt hekkensluiter OJC Rosmalen op bezoek. Een mooi potje om definitief de stijgende lijn naar boven door te trekken.

'Het is natuurlijk altijd levensgevaarlijk tegen rode lantaarndragers. Zeker OJC Rosmalen, want dat is geen verkeerde ploeg, die met name fysiek sterk is. We zullen heel scherp moeten zijn, want het geen a-b-c'tje', aldus hoofdtrainer Paul van der Zwaan.