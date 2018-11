ADO-aanvoerder Meijers over mindere periode: 'Niet teveel praten, maar laten zien op het veld'

DEN HAAG - ADO Den Haag behaalde in de laatste vier competitiewedstrijden slechts een punt. Daardoor staat het nog dertiende, maar duidelijk is dat de reeks zonder overwinningen doorbroken moet worden. 'Laten we duidelijk zijn dat wij de komende periode meer punten moeten pakken', zegt ADO-aanvoerder Aaron Meijers.

'Het positieve gevoel in de training geeft mij het gevoel dat het goed gaat komen. Dat hoor je inderdaad wekelijks, maar dat moeten we nu in het veld laten zien. Dat hebben we de afgelopen periode niet gedaan en moet nu wel', vervolgt Meijers.

Maar waarom lukt het dan tegen PEC Zwolle wel? 'Het is moeilijk aan te geven. Ik kan wel zeggen we gaan winnen en dit en dat, maar we moeten het laten zien op het veld. Niet teveel praten. We hebben een lastige periode gehad en niet goed gespeeld, maar ik vind wel dat wij de kwaliteit hebben. Nu moeten we het laten zien.'