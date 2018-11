Petitie Oegstgeest tegen bomenkap al 1500 keer getekend

OEGSTGEEST - Meer dan vijftienhonderd inwoners van Oegstgeest hebben een petitie getekend waarin ze eisen dat er minder bomen gekapt worden in het dorp. Inmiddels hebben de initiatiefnemers van de petitie verschillende bomen in het dorp voorzien van een A4'tje met daarop teksten zoals 'Hiep hiep hoera ik besta'.

Ook de tekst 'Geniet jij ook zo van mijn herfstkleuren' is nu te vinden in de buurt van de Terweestraat in Oegstgeest. Een stil protest, omdat hier volgens de bewoners helemaal niet gekapt hoeft te worden.

'Natuurlijk kan het zijn dat de wortels een probleem vormen bij de aanleg van een nieuw riool', erkent Marcela Cazau, een van de initiatiefnemers van de petitie. 'Maar er zijn ook heel veel bomen die gekapt worden zonder echte reden.'



'Heel zorgvuldig'

'Wij kijken echt per boom of die wel of niet vervangen zou moeten worden', zegt wethouder Huri Sahin, 'we doen dat echt heel zorgvuldig. En het is ook wel goed om te zeggen dat er mensen zijn die juist een petitie starten omdat ze af willen van bomen.'

Bovendien is de GroenLinkswethouder helemaal geen fan van de kap van bomen. De gemeente heeft het afgelopen jaar een bomenbeleid gemaakt en er komen er snel 250 bij in de gemeente.



Fouten in uitvoering

'Dat bomenbeleid is hartstikke mooi', erkennen ook de mensen van de petitie. 'Maar we zien dat het in de uitvoering nog weleens mis gaat. Daarom willen wij graag dat er een bomenverordening komt die dat regelt.'

Volgens de verantwoordelijk wethouder is zo'n verordening ook in de maak. 'En uiteraard moeten we als gemeente er heel alert op zijn dat alles goed verloopt.'

LEES OOK: Vier bejaarden (80) naar de overkant van de straat getakeld