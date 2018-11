Op jacht naar koopjes tijdens Black Friday: 'Bijna overal twintig procent korting!'

REGIO - Het kan je haast niet ontgaan zijn: korting, korting en nog eens korting. Het maakt niet uit waar je kijkt, je wordt er mee doodgegooid, want vanaf vrijdag is het... Black Friday.

Black Friday is de beruchte dag na Thanksgiving waarop de Amerikanen massaal de winkels bestormen voor de meest aantrekkelijke kortingen. Ondertussen wordt dit Amerikaans fenomeen steeds populairder in ons land.

In veel steden zijn er heel wat mensen op de been om een goede korting te scoren. 'Ik heb een kleinigheidje gekocht op Black Friday ja', geeft een voorbijganger toe. Een ander vult enthousiast aan: 'Je krijgt bijna overal twintig procent korting!'



Gevoelig voor korting

Want, gevoelig voor korting zijn we allemaal toch wel een beetje. Zo domineerde bijvoorbeeld de Drie Dwaze Dagen van de Bijenkorf ruim dertig jaar ons land, maar dat bestaat inmiddels niet meer. Toch zijn we nog vaak op zoek naar de allerbeste koopjes.

'Zodra er een korting is, dan worden wij getriggerd om daar ja tegen te zeggen, om iets te kopen. Zelfs als we niet van plan waren om het te gaan halen', legt consumentenpsycholoog Patrick Wessels uit. 'We hebben het idee dat we iets zouden verliezen. Op het moment dat ik nu korting kan krijgen, dan profiteer ik misschien van een afprijzing van honderd naar zestig euro. Als ik die aanbieding niet neem, dan is de korting misschien straks weg en dan betekent het dat ik eigenlijk veertig euro verlies. Zo voelt dat en daarom lukt het niet om daar nee tegen te zeggen.'



Een traditie

Dat blijkt ook wel bij het winkelend publiek: 'Dat koffiezetapparaat is meestal 69 euro, en nu maar 39. Dus ik zit er over na te denken om die te gaan halen.' Een ander heeft ook aardig wat korting gekregen om zijn aankoop: 'Deze was in plaats van zeventig euro, maar vijftig euro. Dus twintig euro korting. Dat vind ik mooi.'

Black Friday lijkt tot nu toe met het jaar populairder te worden in ons land en ook Wessels denkt dat het weleens blijvend zou kunnen zijn. 'Ja ik ben er wel bang voor dat Black Friday een traditie wordt. Hetzelfde geldt voor Singles Day wat we inmiddels hebben gezien vanuit China, Cyber Monday komt er straks nog achteraan. Winkels doen er alles aan om je binnen te halen en dat wordt alleen maar meer denk ik.'

