Naspelen moord 'Haagse Rinus' maakte veel indruk op moordverdachten

REGIO - Het naspelen van de moord op Hagenaar Rini van Setten maakte veel indruk op de moordverdachten. Dat vertelt Joost Murk van het opsporingsteam, een paar dagen voordat de vierde editie van 'Politie Den Haag Exclusief' start. Maandag 26 november vertelt de politie hoe het moordonderzoek van 'Haagse Rinus' is verlopen.

Van Setten werd op 8 februari 2013 dood gevonden aan de Lek in Bergambacht. Voor de schouw zijn de verdachten eerst teruggegaan naar het huis waar Van Setten werd doodgeschoten. 'De drie verdachten hebben daar met acteurs nagespeeld hoe het is gegaan. Dus dan geven ze aanwijzingen hoe de betrokken personen hebben bewogen en wat ze hebben gedaan.'

Volgens Murk heeft dit wel iets met de drie verdachten gedaan. 'Het is toch een soort van echt. We hebben zelfs een acteur die dezelfde grootte heeft als Rini, en hetzelfde postuur. We proberen dat zo echt mogelijk na te spelen. Je ziet ze dan toch emotioneel om zich heen kijken en denken: hier is het gebeurd! Dat is toch best heftig.'



Van Setten wil lid worden van motorclub Satudarah

Van Setten wordt op 6 februari doodgeschoten in een huis aan de Vissershavenstraat op Scheveningen. Hij wil lid worden van motorclub Satudarah, maar moet daarvoor eerst nog een oude vete met Satudarah-lid Ronald D. uitpraten. Dat gesprek loopt uit de hand, waarna hij wordt doodgeschoten door Raymond K., die ook bij het gesprek is.

De verdachten willen na de moord zijn lijk dumpen in het Lek bij Bergambacht. Ze wikkelen het lichaam in een zeildoek en omsnoeren het met startkabels. Bij de Lekdijk West proberen ze het lichaam van Van Setten naar beneden te slepen, naar het water. Murk: 'Daar worden ze onderbroken door diverse voorbijgangers. De verdachten raken in paniek en vluchten omdat ze bang zijn gepakt te worden.'



Aantal Satudarah-leden heeft zwijgplicht

Omdat Van Setten verschillende vijanden heeft, is het voor de rechercheurs een lastige moordzaak. 'We weten in eerste instantie niet waar we precies moeten kijken. Maar we krijgen al snel de indruk dat het mogelijk gerelateerd is met Satudarah. We weten ook dat daar personen bijzitten met een zwijgplicht. Die zullen niet zo snel praten.'

Hoe de verdachten uiteindelijk gevonden worden, vertelt de politie maandag in de Rijswijkse Schouwburg. Daar laat het opsporingsteam de verhoren met verdachten zien. En een bloedspatexpert en forensische onderzoekers leggen uit hoe ze te werk zijn gegaan. 'En we vertellen ook onze eigen ervaringen. Wat doen dit soort zaken met ons?'



Vierde editie is uitverkocht

De vierde editie van 'Politie Den Haag Exclusief' is maandag uitverkocht. Volgend jaar volgt er een nieuwe editie. Dan wel over een andere moordzaak.

In de vorige edities werden onder meer de moord op Anneke van der Stap besproken en de roofoverval op juwelier Stratmann.

