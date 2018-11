Geslaagde inzamelingsactie Den Haag FM: ruim 14.000 cadeaus voor pakjesavond

DEN HAAG - 14.228 cadeaus. Dat is de opbrengst van de inzamelingsweek van mediapartner Den Haag FM voor Stichting Sintvoorieder1. Met deze geweldige hoeveelheid cadeaus kunnen ook kinderen in opvanghuizen of kinderen van wie de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank een leuk sinterklaasfeest hebben.

Vrijdagavond werd de einduitslag van de actie bekendgemaakt in het Parkroad Café aan de Nobelstraat in Den Haag. Vanuit dit café werd al de hele week live tv en radio gemaakt om zoveel mogelijk cadeautjes in te zamelen.

En dat is niet voor niks geweest. Met het scorebord waarop de tussenstand werd bijgehouden bleek wel dat niemand bij Den Haag FM ooit had gedacht zoveel cadeaus op te halen. Met vier cijfers kon er namelijk tot slechts 9999 cadeaus worden geteld, een aantal dat vrijdagmiddag al was bereikt.



'Het moet even indalen'

De vrijwilligers van Stichting Sintvoorieder1 konden hun geluk niet op na de onthulling. 'Hier word je een klein beetje emotioneel van en heel nederig. Ik moet even slikken', zegt Esther Blom, voorzitter van Sintvoorieder1, als de uitslag net bekend is gemaakt. 'Dit is wel echt een heel bijzonder moment. Het aantal moet even bij ons indalen. Het is fantastisch.'

'Ik wil iedereen in Den Haag, alle inwoners, alle bedrijven, maar ook alle instanties, instellingen en attractieparken bedanken. Iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd en cadeaus heeft gebracht', gaat Blom verder. Het is zo belangrijk voor de kinderen dat zij allemaal een mooi sinterklaasfeest krijgen. Ontzettend fijn dat iedereen aan die kinderen gedacht heeft.'

Stichting Sintvoorieder1 verspreidt de cadeaus op 5 december onder kinderen in opvangcentra, tehuizen en bij voedselbanken.

Bekijk hier de bekendmaking van de opbrengst terug: