'Geen advertenties meer van seksclubs uit andere steden bij Utrechtsebaan'

DEN HAAG - De aanplakruimte bij de Utrechtsebaan richting Den Haag moet alleen nog maar gebruikt worden voor Haagse boodschappen. Daar pleit Hart voor Den Haag/Groep de Mos voor. De partij wil dat de ruimte ingezet wordt om 'het Haagse geluid te vertolken'.

Volgens raadslid Ralf Sluijs leiden sommige advertenties op de aanplakruimte op de Utrechtsebaan tot 'perverse prikkels'. 'Het is bijvoorbeeld al voorgekomen dat een seksclub, die nog niet eens in Den Haag zit, geadverteerd heeft op die plek. Wij vinden dat zeer onwenselijk.'

Groep de Mos wil dat de ruimte ingezet wordt om het Haagse geluid te vertolken. 'Het is de entree van onze stad! Laat The Hague Marketing die ruimte gebruiken om mensen welkom te heten en te vertellen wat er allemaal te doen is in onze stad', aldus Sluijs. 'Diverse evenementen zouden bijvoorbeeld extra uitgelicht kunnen worden op die plek.'



Mensen bedanken voor hun bezoek

Ook voor de andere kant op, dus wanneer Den Haag wordt uitgereden, ziet de partij graag een andere invulling. 'Daar kunnen we mensen bedanken voor hun bezoek aan Den Haag en toekomstige evenementen aandacht geven om ze weer te prikkelen naar onze stad te komen. De ruimte in onze stad moet ook ingezet worden vóór onze stad', besluit Sluijs.

