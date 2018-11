Zoon slaat moeder: 'Ik was boos en voelde me niet goed behandeld'

DEN HAAG - Rachid mist zijn moeder, haar kookkunsten en dat ze schoonmaakt: 'In je eigen huis voel je je toch het best', geeft hij toe. Maar Rachid, net 19 jaar oud, mag niet naar huis omdat hij zijn moeder mishandeld zou hebben. Hij zou haar bij de keel hebben gepakt en haar 'ik vermoord je', hebben toegebeten. Daarom zit hij nu bij de politierechter.

'Ik was echt boos', antwoordt hij de rechter. Rachid, weggedoken in zijn zwarte jas, ontkent dat hij zijn moeder heeft geslagen: 'Ik heb haar geduwd en ze viel.' Ook wil hij er aan toe voegen dat hij die duw niet zomaar gaf: 'Ze zei tegen me dat ik een junk was.' Het knettert wel vaker tussen Rachid en de rest van het gezin. Zijn moeder vindt dat hij teveel blowt en verkeerde vrienden heeft. Dat leidt tot spanningen thuis.

Op een zaterdag in juli loopt de situatie uit de hand. Rachid komt rond 11.00 uur 's ochtends thuis om vervolgens de hele dag te slapen. Aan het begin van de avond besluit hij wat te drinken op het balkon. Als Rachid wat morst krijgt hij ruzie met zijn moeder. Hij vraagt haar om wat eten op te warmen voor hem. Als Rachid besluit uit de pan te eten, explodeert de zaak.



Moeder is bang voor haar zoon

'Hij sloeg zo hard dat ik begon te huilen', houdt de rechter de verklaring van zijn moeder voor aan Rachid. 'Ik ben bang voor hem.' Rachid ziet wel in dat hij fout zat. 'Ik vind mezelf een mongool. Ik was boos en voelde me niet goed behandeld', vertelt hij de rechter. Die antwoordt: 'Iedereen is weleens boos, maar gaat daar op een heel andere manier mee om.'

Rachid heeft een maatschappelijk werker meegenomen, die wat over hem wil vertellen. De man kent hem al een tijdje. Hij ziet dat Rachid veel heeft meegemaakt, problemen heeft met agressie en hulp nodig heeft om die problemen aan te pakken. 'Het lijkt alsof je zelf je grootste vijand bent', zegt hij vaderlijk tegen Rachid. Die zit niet zo te wachten op hulp. Hij wil weer bij zijn moeder wonen en aan het werk.



60 uur werkstraf

De wens om te werken, daar kan de officier van justitie hem wel bij helpen. Hij eist een werkstraf van 60 uur waarvan de helft voorwaardelijk. De officier vindt dat alle aanklachten tegen Rachid bewezen zijn: de mishandeling van zijn moeder, de bedreiging en een bedreiging van een reclasseringsmedewerker via Whatsapp. Rachid zou aan de man gestuurd hebben dat hij 'zijn kankertanden eruit zou slaan'.

De advocaat van Rachid is het deels eens met de officier. Die bedreiging, daarvan gelooft hij wel dat het gebeurd is. Maar tegen de mishandeling en bedreiging van moeder kijkt hij toch iets anders aan. 'Ook duwen en vallen kan blauwe plekken veroorzaken', zegt hij. Over de bedreiging met de dood, zegt hij: 'Voor die woorden is onvoldoende bewijs'.



Laten behandelen

De rechtbank gaat er met het vonnis precies tussenin zitten. De rechter vindt wel bewezen dat Rachid geslagen heeft. 'Wat mij betreft passen die blauwe plekken meer bij een vuistslag dan bij vallen', zegt hij. Dat Rachid ook trapte, daar ziet de rechter geen bewijs voor. De bedreiging van zijn moeder is ook bewezen. Rachid heeft gezegd: 'Ik vermoord je', tegen zijn moeder. Dat hij ook haar keel dicht heeft geknepen, daarvoor is geen bewijs. Ook de bedreiging via Whatsapp staat vast.

'U staat voor een heleboel uitdagingen' concludeert de rechter. Hij somt Rachids problemen op: schulden, geen huis en agressiviteit. 'Ik denk dat u daar niet alleen uit gaat komen.' Omdat niet alles bewezen kan worden krijgt Rachid 50 uur werkstraf waarvan 30 voorwaardelijk. Ook moet hij zich verplicht laten behandelen en mag hij weer naar huis, naar zijn moeder. Het verbod dat hij eerder kreeg heft de rechter op.

