Twee aanhoudingen na ruzie op boot in Den Haag Mishandeling aan Verheeskade Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - In de nacht van vrijdag op zaterdag is rond 03.00 uur een persoon mishandeld in een boot aan de Verheeskade in Den Haag. Volgens de politie was de oorzaak van de mishandeling een ruzie die uit de hand is gelopen. Er raakte een persoon gewond, deze is naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn twee personen aangehouden.

'Het leek in de eerste instantie erg lelijk. Er werd zelfs een Mobiel Medisch Team (MMT) ingeschakeld en die komt niet zomaar', aldus een een woordvoerder van de politie. 'Maar uiteindelijk viel het heel erg mee en wordt het slachtoffer zeer spoedig uit het ziekenhuis ontslagen.' Over de reden van de ruzie is niets bekend.