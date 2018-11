Rentree Rijnsburgse Boys-speler Bart Freke van korte duur: 'Goed klote'

Bart Freke kwam dit seizoen een aantal keer in actie. (Foto: Orange Pictures)

RIJNSBURG - De terugkeer van Bart Freke in het eerste van Rijnsburgse Boys is van korte duur geweest. De geboren Rijnsburger heeft vanwege een hardnekkige enkelblessure noodgedwongen een punt achter zijn voetbalcarrière moeten zetten. Het slechte nieuws maakte hij deze week bekend aan zijn medespelers.

'Zoiets is natuurlijk goed klote', reageert Freke op de website van Rijnsburgse Boys. 'Ik heb er sinds januari alles aan gedaan om terug te komen. Het ging ook goed. Ik was fit, stond in de basis en we draaiden bovenin mee. En dan gebeurt dit.'

De 32-jarige Freke stopte twee jaar geleden met voetballen op het hoogste niveau en ging voor het tweede van Rijnsburg spelen. Begin 2018 werd de routinier benaderd door de technische commissie met de vraag of hij interesse had in een eventuele terugkeer. Half augustus tekende hij een nieuw contract.



Botsplinters

Na de wedstrijd tegen FC Lienden, half oktober, stond Freke twee weken langs de kant vanwege drukke werkzaamheden. Toen hij vervolgens de draad weer oppakte en in het tweede elftal zijn eerste speelminuten maakte, voelde hij dat het mis zat. Uiteindelijk wees onderzoek in het ziekenhuis uit dat er botsplinters in zijn enkel zitten.

Het is niet de eerste keer dat Freke te maken heeft met een enkelblessure. Vier jaar geleden lag hij door deze kwetsuur ook al een tijdje uit de roulatie. Freke heeft met de club gesproken over een andere functie: het scouten van spelers. 'Dat lijkt me leuk om te doen en zo blijf je toch betrokken bij de club.'