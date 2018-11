Scheveningen toont veerkracht tegen Rijnsburgse Boys

REGIO - Scheveningen heeft zich zaterdag knap teruggevochten in het duel met Rijnsburgse Boys. De 'Uien' stonden na 47 minuten spelen met 2-0 voor, maar zagen Scheveningen - dat onderin de tweede divisie bungelt - in het restant van de tweede helft terugkomen tot 2-2.

Het was Scheveningen dat de betere ploeg was in de eerste helft, maar Rijnsburg dat de leiding nam. Na twintig minuten deed Joel Tillema met de 1-0 zijn oude ploeg pijn. Deze stand stond na de eerste helft nog altijd op het scorebord, mede doordat Tim Peters namens Scheveningen een penalty miste.

Vlak na rust verdubbelde invaller Frank Tervoert de marge, hij schoot Rijnsburgse Boys op 2-0. Een vrij eenvoudige tweede helft leek aanstaande, maar niets bleek minder waar. Scheveningen toonde veerkracht en sleepte via Kevin Gomez Nieto en Sergi Roeleveld een punt uit het vuur.

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Scheveningen 2-2 (1-0): 1-0 Tillema, 2-0 Tervoert, 2-1 Gomez Nieto, 2-2 Roeleveld