VVSB geeft overwinning in slotminuten uit handen tegen GVVV

NOORDWIJKERHOUT - Trainer Eric Meijers heeft zijn tweede duel als eindverantwoordelijke bij VVSB niet in winst kunnen omzetten. Na 85 minuten spelen stonden de Noordwijkerhouters nog met 1-2 voor tegen GVVV. Door twee doelpunten van de Veenendalers in de laatste vijf minuten ging VVSB toch zonder punten huiswaarts.

In het eerste kwartier werd er drie keer gescoord. Na twee minuten spelen zette Sherwin Grot de thuisploeg op voorsprong. Daarna was het woord aan Lulinho Martins. Met twee bekeken schoten verschalkte de snelle buitenspeler de Veenendaalse sluitpost.

De 1-2 voorsprong hield VVSB ruim zeventig minuten vast. Bart Hulsbos en Jeremy de Graaf gooiden in de slotfase alsnog roet in het eten door ieder een doelpunt te scoren. VVSB staat laatste in de tweede divisie. Volgende week komt topploeg Jong Sparta naar Noordwijkerhout.

Scoreverloop GVVV - VVSB 3-2 (1-2): 1-0 Grot, 1-1 Martins, 1-2 Martins, 2-2 Hulsbos, 3-2 De Graaf