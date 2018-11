FC Lisse pakt in bizar laatste kwartier de volle mep tegen Eemdijk

LISSE - FC Lisse heeft de 2-0 overwinning van vorige week tegen Jong FC Groningen op het nippertje een goed vervolg kunnen geven. De ploeg van trainer Robbert de Ruiter leek zaterdagmiddag met 3-3 gelijk te spelen tegen laagvlieger Eemdijk, maar in de diepe slotfase kroonde Lars Rauws zich met de 4-3 tot matchwinner.

In het duel, waarin het niveau al redelijk snel naar een bedenkelijk peil zakte, kwam FC Lisse na tien minuten spelen al op voorsprong. Dat was in een fase waarin FC Lisse aanzette. Mo Adouch was de trefzekere man aan de zijde van Lisse.

Na de openingsfase was het spel niet al te best en viel er weinig te beleven op een koud sportpark Ter Specke. Hoe anders was dat rond de zeventigste minuut. Na de gelijkmaker van Yannick Bouw - een fout van Lisse-keeper Erik Cummins - nam Eemdijk het initatief en kwam het binnen no-time op een 1-3 voorsprong.



Snelle goals

FC Lisse liet het daar niet bij zitten en wist binnen twee minuten de score alweer gelijk te trekken via Luca Tarani en Adouch. In de uiterste slotfase zorgde Rauws uiteindelijk voor een euforische sfeer, want door zijn goal pakte Lisse op het nippertje alsnog de volle buit.

Scoreverloop FC Lisse - Eemdijk 4-3 (1-0): 1-0 Adouch, 1-1 Bouw, 1-2 n.n.b., 1-3 Bouw, 2-3 Tarani, 3-3 Adouch, 4-3 Rauws