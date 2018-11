Sinterklaas komt aan in Leiden: koud maar vooral gezellig

Sinterklaas arriveert in Leiden | Foto: Omroep West

LEIDEN - De goedheiligman is zaterdag aangekomen in Leiden. Langs de grachten stonden kinderen vol verwachting met hun ouders te kijken naar de kleine stoomboot die door de historische binnenstad voer.

De Sint kwam aan op de Beestenmarkt en werd daar opgevangen door Burgemeester Lenferink. Hierna volgde een vrolijk programma en natuurlijk de optocht door de stad. 'Ik heb hier het grote boek waar Sinterklaas alles opschrijft over alle kinderen van Leiden, maar het is opvallend hoeveel lieve kinderen hier wonen.' vertelt de Roetpietbaas.

Een van de kinderen mocht haar schoen al zetten. 'Ik heb hem nog niet helemaal opgegeten want anders krijg ik buikpijn' vertelt ze. De Sint blijft voorlopig in Leiden en neemt zijn intrek in het Sinterklaas huis.

