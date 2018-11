Portret van echtgenote Rembrandt van Rijn na 268 jaar terug in Nederland

LEIDEN - Eén van de meest persoonlijke schilderijen van Rembrandt van Rijn is na ruim 250 jaar terug in Nederland. Het schilderij van zijn vrouw Saskia Uylenburgh is vanaf zaterdag in het Fries Museum in Leeuwarden te zien. Het museum krijgt het schilderij in bruikleen van de Gemäldegalerie Alte Meister binnen het Museumlandschaft Hessen-Kassel in Duitsland.

Het portret Saskia en profil in rijk gewaad, werd kort na haar overlijden in 1642 door de in Leiden geboren schilder voltooid. De Friese Saskia Uylenburgh was de eerste vrouw van Rembrandt van Rijn. Ze trouwden in 1634 in het Friese Sint Annaparochie. Toen zijn vrouw op 29-jarige leeftijd overleed, waren ze acht jaar getrouwd.

Toen de schilder het portret voltooide hield hij het in eerste instantie in eigen bezit, maar door geldgebrek werd hij in 1652 gedwongen om het werk te verkopen aan verzamelaar Jan Six. In 1750 werd het werk gekocht door een keurvorst van Hessen-Kassel. Sindsdien is het schilderij niet meer terug in Nederland geweest.



Trots

'We zijn heel trots', vertelt een woordvoerder van het Fries museum. 'Het portret staat al heel lang in Hessen-Kassel en wordt eigenlijk nooit uitgeleend. We zijn heel trots dat we haar nu wel een keer naar Nederland hebben mogen halen.'

In de tentoonstelling Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw krijgen bezoekers van het museum een kijkje in een societyhuwelijk van de zeventiende eeuw. De tentoonstelling is van 24 november 2018 t/m 17 maart 2019 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden en van 12 april t/m 11 augustus 2019 onder de titel Kassel… verliebt in Saskia. Liebe und Ehe in Rembrandts Zeit in de Gemäldegalerie Alte Meister binnen het Museumlandschaft Hessen-Kassel.



350 jaar

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn overleed. Zijn sterfdag wordt geëerd met activiteiten in onder andere Leiden, Den Haag, Amsterdam en Leeuwarden.

