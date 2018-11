Jongen vermist in Leiderdorp, politie zoekt naar aanwijzingen

LEIDERDORP - De politie is op zoek naar de 14-jarige Alexander Ksay Ilfa uit Leiderdorp die sinds zondag 18 november wordt vermist. De jongen is die dag om 10.00 uur vanaf zijn huis aan de Molenaarsstraat vertrokken en zou rond het avondeten weer thuiskomen.

Alexander droeg op die dag een lange zwarte jas met bontkraag, een zwarte broek die vies of gescheurd zou zijn aan de bovenkant en een trui met lange mouwen. De jongen had op de dag van de verdwijning al zijn kleding ingepakt en is op de fiets gestapt. De 14-jarige is een vluchteling uit Eritrea en verblijft al sinds april 2018 in Nederland. Alexander heeft geen familie in Nederland en verbleef bij een pleeggezin.

De politie heeft geen idee waar Alexander zou kunnen zijn. ‘Het is een bijzondere zaak. Hij heeft niets meer van zich laten horen', aldus een woordvoerder van de politie. 'Het lijkt erop dat hij een bewuste keus heeft gemaakt. Dat wil nog niet zeggen dat het gastgezin niet bezorgd om hem is.' De politie roept iedereen op die iets weet of heeft gezien zich bij hen te melden.