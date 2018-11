Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Badmintonner Caljouw verliest halve finale Schots Open van Chinese laagvlieger Mark Caljouw in actie op het NK badminton 2018 in Almere. (Foto: Orange Pictures)

RIJSWIJK - Het is badmintonner Mark Caljouw niet gelukt de finale te bereiken van het Schots Open. De Chinees Feixiang Sun was na drie sets de sterkste (21-14, 17-21, 21-19). Het verlies van Caljouw is opvallend. De Rijswijker is de nummer 33 van de wereld, zijn Chinese opponent staat op de 165ste plek.

Caljouw werkte in de beslissende set nog twee wedstrijdpunten weg, maar op het derde matchpoint moest hij na een lange rally toch buigen. In de kwartfinales had Caljouw nog in twee sets overtuiging afgerekend met de Fransman Thomas Rouxel: (21-7 21-9). LEES OOK: FC Lisse pakt in bizar laatste kwartier de volle mep tegen Eemdijk