Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Kan ADO tegen kwakkelend PEC Zwolle eindelijk weer eens winnen? Nasser El Khayati juicht na weer een doelpunt (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag en PEC Zwolle zijn twee teams die de laatste weken niet in vorm zijn. Beide clubs zijn al vier wedstrijden zonder overwinning. PEC Zwolle is voor ADO Den Haag dus de ideale club om weer eens met drie punten naar huis terug te keren. Of dat gaat lukken is de grote vraag vanavond.

Mis niets van de wedstrijd via Radio West (89.3fm) of dit liveblog.