SJC maakt het Hoek lastig, maar staat met lege handen

NOORDWIJK - SJC heeft het zaterdagavond Hoek knap lastig kunnen maken, maar uiteindelijk stonden de Noordwijkers met lege handen. Tegen de nummer zes van de derde divisie verloren de mannen van Sjaak Polak op eigen veld met 1-2.

De doelman van SJC moest al vroeg in het duel vissen: na iets minder dan twee minuten was het al raak voor de bezoekers uit Zeeland. Mike van Toor maakte de Zeeuwse treffer snel ongedaan, maar zag ook dat Kyle Doesburg nog voor rust de 1-2 maakte. In de tweede helft kreeg Hoek nog een strafschop, maar die werd gemist.

SJC staat na de nederlaag vijftiende in de derde divisie zaterdag.

Scoreverloop SJC - Hoek 1-2 (1-2): 0-1 Wilson, 1-1 Van Toor, 1-2 Doesburg