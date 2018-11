Nick Kuipers matchwinner in knotsgek duel met Zwolle

DEN HAAG - Verdediger Nick Kuipers heeft met een kopbal ervoor gezorgd dat ADO Den Haag met 2-3 won van PEC Zwolle. Bij een 2-2 stand kopte de verdediger de winnende treffer op het scorebord. De eerste twee Haagse doelpunten kwamen op naam van Nasser El Khayati, die ook de corner nam die Kuipers binnenkopte.

Beide ploegen stonden enorm onder druk. Verlies zou degradatievoetbal betekenen. ADO trok na negentig minuten aan het langste eind en staat voorlopig op een negende plaats.

Groenendijk had voorafgaand aan het duel enkele wijzigingen in zijn basiselftal doorgevoerd. Zo stond Erik Falkenburg in de spits en verving Danny Bakker middenvelder Dion Malone.



Vermakelijk begin

De eerste 25 minuten waren vermakelijk. Dit kwam vooral door de vele fouten die beide ploegen maakten. Uit één van die fouten scoorde PEC Zwolle na zeven minuten de 1-0 via Fins international Thomas Lam.

De gelijkmaker liet niet lang op zich wachten. Sheraldo Becker werd neergehaald in de vijandelijke zestien en kreeg een strafschop. Dit buitenkansje werd benut door El Khayati.

Meijers in de fout





Vlak na de 1-1 gingen Aaron Meijers en Robert Zwinkels gruwelijk in de fout. Linksback Meijers kopte een op het oog simpele bal slecht terug naar de uitkomende keeper. Die kon de bal niet meer tegenhouden waarna Zwolle-aanvaller Clint Leemans simpel kon scoren.

Na 25 minuten trok El Khayati de stand gelijk. Een goede actie van Melvyn Lorenzen werd knap afgerond door de topscorer. De middenvelder schoot met een bekeken schot de 2-2 ruststand op het bord. Het waren zijn negende en tiende doelpunt van het seizoen.



Na rust weinig te beleven

De eerste twintig minuten na rust was er weinig te beleven in Zwolle. Beide ploegen hielden elkaar simpel in evenwicht. Daarna nam ADO met goede aanvallen het heft in handen. Dit resulteerde onder andere in een vrije schietkans van El Khayati. Zwolle-doelman Mickey van der Hart redde bekwaam.

Dertien minuten voor tijd maakte Yuning Zhang zijn debuut voor ADO Den Haag. De Chinees viel in voor Erik Falkenburg. Door zijn eerste actie kwam Sheraldo Becker in een kansrijke positie. Maar de snelle buitenspeler stuitte op de goedkeepende Van der Hart.



Kuipers scoort

In de 83e minuut werd de keeper in de tweede helft eindelijk verschalkt. Uit een corner kopte Nick Kuipers raak voor de ploeg van Fons Groenendijk. Het was genoeg voor de overwinning.







Scoreverloop PEC Zwolle - ADO Den Haag: 2-3 (2-2)



1-0 Lam

1-1 El Khayati

2-1 Leemans

2-2 El Khayati

2-3 Kuipers

Van der Hart, Ehizibue, Lam (Lachman '84),Van der Berg,Paal, Hamer (Genreau'59), Dekker(Scamacca '76), Leemans,'Van Crooy, VanDuinen,Namli





Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels,Troupée, N.Kuipers,Kanon,Meijers,Becker (Goppel '87), Immers, El Khayat (Beugelsdijk '90), Bakker,Lorenzen,Falkenburg (Zhang '78)





Gele kaarten: Van Crooy (PEC Zwolle), Falkenburg, Bakker (ADO Den Haag)

Scheidsrechter: Mulder