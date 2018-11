Deel dit artikel:













Wesley Goeman over toekomst: 'Rijnsburgse Boys moet mijn situatie respecteren' Foto: Orange Pictures

RIJNSBURG - Wesley Goeman wil weg bij Rijnsburgse Boys. Tegen Scheveningen (2-2) stond de zomeraanwinst zaterdag in de basis, maar daarvoor was Goeman geen vaste waarde. In de winter aast hij op een vertrek. Grote vraag is of die overstap naar een nieuwe club er daadwerkelijk komt na het directe stoppen van Bart Freke en het vertrek in januari van Hidde Prijs naar FC Lisse.

De hoofdrolspeler zelf is duidelijk. 'Ik heb dat besluit met mijn volle verstand gemaakt, aan de hand van verschillende factoren. Daar sta ik nog volledig achter. Blijf er wel bij dat het niet mijn intentie was om op korte termijn weg te gaan, maar de keuze staat nog steeds vast.' Bij Rijnsburgse Boys zien ze Goeman liever niet tussentijds vertrekken, zeker niet na het nieuws van Freke en de overstap van Prijs naar FC Lisse. 'Maar ze moeten ook mijn situatie respecteren', geeft Goeman aan.

Westlandia Derdedivisionist Westlandia wil Goeman inlijven. ‘Ze hebben contact gezocht’, geeft Goeman toe. ‘Maar mijn intentie is om in de tweede divisie uit te komen. Ik ben met clubs in gesprek, maar ga geen namen noemen. Het gevoel moet goed zijn, ik moet van waarde kunnen zijn voor een nieuw elftal.’ Toch sluit Goeman niet helemaal niet dat hij het seizoen afmaakt bij Rijnsburgse Boys. ‘Maar dat kan ik pas beslissen als ik een aanbieding voor me heb’.