ADO-trainer Groenendijk na winst tegen PEC Zwolle: 'Een cruciale overwinning'

DEN HAAG - 'Drie hele belangrijke punten', noemde ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk de overwinning van zijn ploeg op PEC Zwolle. 'Cruciaal', vervolgde hij. ‘Zeker in de situatie waarin wij zitten.' Daarmee doelde hij op eventueel degradatievoetbal dat zijn ploeg zou moeten gaan spelen als ze hadden verloren van de club uit Overijssel.

'We hebben veerkracht getoond', vervolgde Groenendijk zijn verhaal na de wedstrijd. ADO moest die veerkracht tonen omdat de ploeg twee keer op achterstand kwam. 'Bij dat tweede tegendoelpunt kon ik door de grond zakken. Dat was gebrek aan coaching.'

Dat tweede doelpunt kwam doordat keeper Robert Zwinkels en verdediger Aaron Meijers in de fout gingen. Ook het eerste doelpunt van PEC zorgde voor hoofdbrekers bij Groenendijk. 'Die kwam uit een corner. Dat zie ik veel terug. We komen er vandaag mee weg, maar dat lukt niet iedere week.'



De club leeft

Groenendijk was blij met de overwinning. 'Natuurlijk ook voor de boys in de kleedkamer, voor de mensen met wie ik dagelijks werk en voor de fans. De club leeft. Als het wat minder gaat dan krijgen we kritiek en ontstaat er onrust. Daar moeten wij mee omgaan en dat is vandaag gelukt.'

De overwinning kwam niet zomaar aanwaaien. Dat besef heeft Groenendijk ook. 'We moeten met dit ADO elke wedstrijd tot de bodem gaan', zei de Leidenaar. 'We zijn er dan ook nog lang niet. Maar deze overwinning is belangrijk. We moeten vechten voor de punten en dat hebben de jongens vandaag begrepen.'

