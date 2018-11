Doelpuntenmachine El Khayati: 'Op achterstand komen begint te wennen'

DEN HAAG - Nasser El Khayati scoorde twee keer tegen PEC Zwolle. Met beide doelpunten trok hij de stand gelijk. Maar ook op een andere manier hielp hij zijn teamgenoten. 'We komen zo vaak op achterstand. Ik ben er bijna aan gewend. Dan probeer ik bij de aftrap na een tegengoal de boys op te peppen.'

Uiteindelijk scoorde Nick Kuipers de bevrijdende 2-3. De verdediger was enorm blij met zijn doelpunt. 'Een fantastisch gevoel’, zei de Limburger. ‘Ik hoop dat ik vaker op deze manier kan scoren. Dat we kunnen spreken over een typische Nick Kuipers-goal.'

LEES OOK: Dertig jaar vriendschap tussen ADO en Juventus: 'Ik heb een groen-geel-zwart-wit hart'