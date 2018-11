Deel dit artikel:













Haagse supermarkt overvallen door gemaskerde man Supermarkt Siddarth aan de Van Zeggelenlaan | Foto: District 8

DEN HAAG - In Supermarkt Siddarth aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag heeft zaterdagavond rond 20.00 uur een gewapende overval plaatsgevonden. De verdachte is een jonge man die donkere kleding droeg. Voor zijn gezicht zat een zwart doek.

De verdachte is na de overval weggerend in de richting van de Hugo Verrieststraat. De politie wist nog niet of er iets is buitgemaakt. Wat voor wapen er is gebruikt wilde een woordvoerder van de politie niet zeggen in verband met het onderzoek naar de overval. LEES OOK: Politie zoekt getuigen van woningoverval in Monster