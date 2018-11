Sassenheim en Reeuwijk krijgen verlicht Van Gogh-citaat

In 24 steden met Van Gogh-straten door heel Nederland verlichten lantaarnpalen citaten van de schilder uitgezocht door bekende Nederlanders. De actie is georganiseerd door het Van Gogh Museum en is eerder deze maand begonnen in Amsterdam.

In Reeuwijk kunnen mensen een citaat vinden dat is uitgezocht door singer-songwriter Lucky Fonz III, namelijk: 'Als ik geen andere gekken van nabij had gezien, had ik het nooit afgeleerd om er altijd aan te denken.' Lucky Fonz III: 'De brieven van Van Gogh breken met het romantische clichébeeld dat we van hem hebben. Je leert de mens achter de kunstenaar echt kennen. En herkent heel veel emoties.'

Van Gogh beter begrijpen

Axel Rüger, directeur van het Van Gogh museum: 'Het Van Gogh Museum bezit het leeuwendeel van de brieven, meer dan 800, die Vincent van Gogh voornamelijk schreef aan zijn broer Theo. De brieven zijn een belangrijke bron om Van Gogh beter te begrijpen, als kunstenaar en als mens. Hij schreef niet alleen over zijn schilderijen en wat hij wil bereiken als kunstenaar, maar ook over zijn visie op leven en dood, zijn worsteling met eenzaamheid en zijn behoefte aan liefde en verbintenis. Dat zijn onderwerpen waar iedereen zich mee kan identificeren, ze hebben nog steeds een enorme relevantie.'

Behalve de uitgelichte Van Gogh-straten kunnen Van Gogh-liefhebbers ook genieten van een podcastserie, waarin de beroemdheden de brieven voorlezen en hun licht over de tekst laten schijnen. Aan de serie deden behalve Loes Luca en Lucky Fonz III ook Adriaan van Dis, rapper Akwasi en actrice Nazmiye Oral mee.

