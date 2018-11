Deel dit artikel:













Kjeld Nuis opnieuw in de prijzen bij wereldbeker schaatsen Kjeld Nuis bij de wereldbeker schaatsen. (Foto: ANP)

REGIO - Kjeld Nuis heeft bij de wereldbeker schaatsen op het buitenijs in Tomakomai de dubbel binnengehaald. De 29-jarige blikvanger van Team Jumbo schreef in Japan ook de 1000 meter op zijn naam. De tweevoudig olympisch kampioen uit Zoeterwoude zegevierde in een tijd van 1.10,45.

Kai Verbij uit Hoogmade gaf als nummer twee 0,26 seconde op Nuis toe: 1.10,72. Thomas Krol pakte opnieuw brons met een tijd van 1.10,91. Nuis won zaterdag al de 1500 meter. Ook toen was het podium volledig Nederlands, met Patrick Roest als tweede en Krol als derde. Nuis eindigde vorig weekeinde in Obihiro als tweede op de 1000 meter achter Pavel Koelizjnikov. De Rus verscheen zondag echter niet aan de start. Hij voelde zich niet topfit. Koelizjnikov had zich zaterdag ook al voor de tweede 500 meter afgemeld.

Twintigste wereldbekerzege Nuis nam met zijn twintigste wereldbekerzege (veertien op de 1000 meter, zes op de 1500 meter) de leiding in het tussenklassement van de 1000 meter. Hein Otterspeer uit Gouda eindigde zondag als elfde in 1.12,38. Gijs Esders belandde op de zeventiende plek (1.13,44).