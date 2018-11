Deel dit artikel:













Agent in gezicht geslagen, man aangehouden Foto: ANP

MAASDIJK - In Maasdijk is zondagnacht een agent in zijn gezicht geslagen. Het incident gebeurde op de Lange Kruisweg. De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

De agenten waren met zijn tweeën aan het surveilleren toen ze een groep ruziënde jongeren zagen. Een van de jonge mannen werd tegengehouden door de rest van de groep. De man stond wankel op zijn benen en had rooddoorlopen ogen. Na de (vermoedelijk) dronken man te hebben aangesproken richtten de agenten zich tot de rest van de groep. Vervolgens kreeg één van de agenten een klap in zijn gezicht. De man werd daarop aangehouden. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.

