Bruinvis overlijdt op het strand van Katwijk

KATWIJK - Op het strand van Katwijk is zondagochtend een levende bruinvis aangespoeld. Kort nadat de hulpdiensten waren gearriveerd overleed het beestje. Stichting SOSDolfijn vermoedt dat de bruinvis erg ziek was.

Kort na 09.00 uur kwam er een melding van wandelaars die de bruinvis hadden gevonden. 'Ze hebben geprobeerd het beestje weer in zee te duwen, maar hij bleef aanspoelen', vertelt Annemarie van den Berg van SOSDolfijn. 'Daarna hebben lokale hulpverleners hem nat gehouden tot wij ter plaatste waren. Maar het beestje blies toen helaas zijn laatste adem uit.'

Hoewel er veel bruinvissen in de Noordzee zwemmen, spoelen de beestjes niet zomaar levend aan. 'In tegenstelling tot bijvoorbeeld een zeehond, die lekker op het strand gaat liggen zonnen, spoelen bruinvissen alleen aan als ze ziek zijn. Ze balanceren dan vaak al op het randje van de dood. Daarom heeft terugduwen in zee ook geen zin, ze zijn al te zwak.'

Snel onderzocht

De aangespoelde bruinvis wordt zondagmiddag nog onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Van den Berg van SOSDolfijn: 'Het onderzoeken van zo'n recent overleden dier kan veel opleveren. Er spoelen per jaar zo'n 300 tot 700 bruinvissen aan, en we weten eigenlijk niet waarom. Onderzoek kan uitwijzen of dat bijvoorbeeld door mensenlijk handelen komt, zoals geluidsoverlast. Dit dier was in ieder geval heel mager en er kwam roodbruin sap uit zijn maag. Hij was denk ik sowieso niet meer te redden.'



