Recordbedrag opgehaald tijdens KNRM benefietgala

NOORDWIJK - De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft een recordbedrag van 845.649 euro opgehaald tijdens het jaarlijkse benefietgala in Noordwijk. Ruim 500 gasten schoven aan in het Grand Hotel Huis ter Duin.

Na een uitgebreid diner en een avond vol entertainment werd de opbrengst van de avond bekend gemaakt aan voorzitter van de KNRM Rutger van Slobbe door Huis ter Duin directeur Stephan Stokkermans. Niet eerder werd er zo'n hoog bedrag opgehaald tijdens jaarlijkse feest.

Het opgehaalde geldbedrag wordt besteed aan investeringen die hulp bieden aan de ruim 1300 vrijwilligers die het KNRM rijk is. Per jaar komt de hulporganisatie ruim 2000 keer in actie waarbij ruim 3000 mensen mee worden geholpen.

