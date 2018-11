Tas van burgemeester Krikke te koop voor goede doel

DEN HAAG - Voor tassenliefhebbers is het Haagse Nutshuis zondag een walhalla: zo'n 1100 handtassen in alle soorten en maten worden voor een scherp prijsje verkocht voor het goede doel. Tot 16.00 uur kon er geboden worden op een tas van de Haagse burgemeester Pauline Krikke.

UPDATE 16:10 uur: De handtas van burgemeester Krikke heeft 100 euro opgebracht voor het goede doel.

'Het loopt als een tierelier', vertelt organisator Marion Bootsma van Zonta. 'We hebben al ruim 600 tassen verkocht. Er zijn vrouwen met 4 of 5 exemplaren de deur uitgegaan.' De tassen, sommige van chique merken als Louis Vuitton, Prada en Michael Kors, vlogen de deur uit. Maar er zijn ook merkloze of tweedehands tassen te koop. De opbrengt gaat naar de telefoonlijn 'Hear My Voice', een hulplijn voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. De verkoop is niet voor niets zondag; Het is de internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, een campagne georganiseerd door de Verenigde Naties.

Op sommige tassen, zoals die van burgemeester Krikke, kan tot aan het einde van de dag worden geboden. 'We hebben inmiddels een bod op de bruine leren tas van de burgemeester, maar we hopen op een hoger bod. Het is een speciale tas die zij in Parijs heeft gekocht. Ze draagt het doel van de verkoop een warm hart toe, daarom heeft ze de tas gedoneerd.'



Doorslaand succes

De organisatie noemt de tassenverkoop een doorslaand succes. 'Als we aan het einde van de dag tussen de 8000 en 9000 euro hebben opgehaald, zijn we heel blij.'

LEES OOK: Gebouwen kleuren oranje voor Dag tegen Geweld tegen Vrouwen