Yuning Zhang, eerste Haagse Chinees in de eredivisie

DEN HAAG - Door zijn invalbeurt zaterdagavond in de 78ste minuut is Yuning Zhang de eerste Chinees die voor ADO Den Haag in de eredivisie in actie kwam. In de twaalf minuten dat hij meedeed in het duel met PEC Zwolle toonde de aanvaller zich gedreven. Zo schoot hij onder andere op de paal.

In de eerste minuut dat Zhang op het Zwolse veld stond, liet hij zich meteen zien. Hij ontregelde de verdediging van PEC waardoor Sheraldo Becker een enorme kans kreeg. Zwolle-keeper Mickey van der Hart lag, zoals vaker zaterdagavond, in de weg.

Vlak voor tijd raakte Zhang ook nog de paal met een bekeken schot. Sowieso stichtte de aanvaller veel gevaar door constant met de PEC-verdedigers in duel te gaan.



Goed nieuws voor Groenendijk

Een fitte Zhang is positief nieuws voor ADO-trainer Fons Groenendijk. De op het oog eerste spits Tomáš Necid scoorde pas één keer in de competitie. Zijn stand-in Erik Falkenburg werkt hard, maar kan geen potten breken. De Chinees is de ideale speler om het spitsenprobleem op te lossen.

Zhang is na Sun Xiang die in het seizoen 2006/2007 voor PSV uitkwam en Yu Hai die tussen 2006 en 2008 voor Vitesse speelde, de derde Chinees in de eredivisie. Zhang speelde eerder ook al voor Vitesse.

Op de Chinese beeldbuis





De wedstrijd tussen ADO en PEC werd ook in China uitgezonden. De verwachting is dat elk duel waar Zhang bij de selectie van Fons Groenendijk zit, in het Aziatische land op de beeldbuis komt.

Eerder deze maand maakte Omroep West een portret van de Chinese ster. Documentairemaker Erik Kooijman sprak met de speler zelf, maar ook met ADO-directeur Mattijs Manders en trainer Fons Groenendijk.



Commercieel uithangbord

Zhang is naast voetballer ook een commercieel uithangbord voor zijn land. Daar is hij zich van bewust. 'Helaas ben ik een Chinees', zegt hij in de documentaire, 'ik heb een grote marketingmachine achter me, een gigantisch land met 1,4 miljard mensen. Die verwachten allemaal dat ik een betere speler in Europa wordt. Ik vind dat best ingewikkeld.'

Bekijk hier de hele documentaire



