Nasser El Khayati: Gids van ADO Den Haag in de eredivisie

DEN HAAG - Er staat dit seizoen geen maat op Nasser El Khayati. De aanvallende middenvelder van ADO Den Haag scoorde dit seizoen al tien keer en gaf vier assists. Drie van zijn tien doelpunten scoorde El Khayati vanaf de strafschopstip.

Alleen Luuk de Jong en Hirving Lozano van PSV kunnen betere cijfers overleggen in de eredivisie. De Nederlandse spits van de Brabantse koploper scoorde tot op heden twaalf keer en gaf drie assists. De Mexicaanse aanvaller van de Eindhovenaren scoorde tien keer en gaf vijf voorzetten vanwaaruit gescoord werd.

El Khayati scoorde bijna zestig procent van ADO’s doelpunten dit seizoen. Als je zijn assists en doelpunten bij elkaar optelt zie je hoe afhankelijk de Haagse club is van de aanvaller. Hij was slechts bij drie van de zeventien Haagse doelpunten niet betrokken.



Bij 41 Haagse treffers betrokken

Sinds zijn debuut voor ADO Den Haag in februari 2017 uit bij Go Ahead Eagles is hij betrokken geweest bij 41 Haagse doelpunten. Hij scoorde er zelf 26 en gaf daarnaast 15 voorzetten die een medespeler in staat stelden om doel te treffen.

Met de overwinning op PEC Zwolle is de geest voor even nog in de fles bij de residentieclub. Met de wedstrijd tegen Ajax in het vooruitzicht, volgend weekend, was een overwinning in Overijssel noodzakelijk.



Belangrijke overwinning

El Khayati is zich daarvan bewust. 'Ik heb tegen PEC Zwolle gedaan wat ik kan', vertelde hij na de gewonnen wedstrijd. 'Als je ziet hoe makkelijk we de doelpunten tegenkrijgen. Dat moet veranderen. Maar deze overwinning was belangrijk. Heel belangrijk.'

De Marokkaan is een belangrijke factor in het elftal van Fons Groenendijk. Niet alleen door de doelpunten die hij maakt. Ook mentaal helpt hij zijn medespelers. 'We komen zo vaak op achterstand', zegt hij eerlijk, 'ik ben er bijna aan gewend. Dan probeer ik bij de aftrap na een tegengoal de boys op te peppen.'

