Fantasyfestival Castlefest dompelt je onder in een andere wereld

LISSE - Als je niet beter zou weten, dan zou je denken dat je in een andere wereld bent gestapt. Kasteel Keukenhof in Lisse was dit weekend namelijk omgetoverd tot één grote fantasywereld voor het festival Castlefest Winter Editie. Het was een komen en gaan van elfjes, tovenaars en ridders.

'Ik heb een middeleeuwse uitstraling, maar er komen ook mensen als een karakter uit de Lord of the Rings of een ander fantasyverhaal', vertelt Mark van der Stelt van de organisatie. De bezoekers van het festival kunnen even iemand anders zijn, in een andere rol stappen, iets wat ze fijn vinden aan het festival.

'Ook het praten met de mensen is leuk. Je waardeert elkaar, en ook elkaars creativieit', vertelt een als viking verkleedde man. Veel van de kostuums zijn door de bezoekers zelfgemaakt. 'Dat maakt het ook leuk, want zo leef je ook echt naar het festival toe', zegt een vrouw die als ijskoningin rondloopt.



Saamhorigheidsgevoel

'Het saamhorigheidsgevoel is heel groot hier', weet Alex Sealgaire, die een radiostation in fantasymuziek runt. 'Er loopt hier van alles door elkaar heen. Mensen die bijvoorbeeld het heerlijk vinden om in de feeling van Game of Thrones te zitten. En ook in die kledij stappen. Maar denk ook aan The Hobbit. Dat leeft hier.'

