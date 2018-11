Deel dit artikel:













Quick-debutant Delano Asante (18): 'Had niet verwacht dat het zo goed zou gaan' Quick-speler Delano Asante | Foto: Omroep West

DEN HAAG - 'Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan', zei Quick-debutant Delano Asante (18) na de gewonnen wedstrijd tegen OJC Rosmalen. De jongeling kwam twintig minuten voor tijd in het veld. 'Het was wel een stuk zwaarder dan in de A1 en er werd aardig fysiek gespeeld. De trainer zei dat ik mijn ding moest doen. Acties maken en op doel schieten.'

Quick-trainer Paul van der Zwaan beaamde dat na de wedstrijd. 'Ik heb hem geen opdrachten meegegeven. Ik zei: genieten, puur genieten. Dat heeft hij volgens mij wel gedaan. Hij is een typische Quick-speler. Hij heeft techniek, inzicht, snelheid en lef om een actie te maken.' Of de invalbeurt een opstapje is naar meer speelminuten, laten zowel de trainer als speler in het midden. Van der Zwaan zei dan ook: 'We moeten zuinig op hem zijn. Na de winterstop zal hij waarschijnlijk meetrainen bij de selectie. Je bent er niet na twintig minuten voetballen in het eerste, maar hij heeft de mentaliteit om door te groeien naar een goede voetballer.'

Focus bij jeugdelftal Asante vertelde ook dat zijn focus nog ligt bij het jeugdelftal waarin hij speelt. 'Dat gaat nu nog voor. Maar als de trainer mij op een zondag nodig heeft, dan speel ik mee. Ik probeer volgend seizoen bij de selectie te zitten.' LEES OOK: Westlandia en HBS verliezen spectaculaire duels met één doelpunt verschil