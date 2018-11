Deel dit artikel:













Anne uit Voorschoten dertiende op Junior Songfestival Anne en Max tijdens het Junior Songfestival. | Still: AVROTROS

VOORSCHOTEN - Anne Buhre uit Voorschoten is dertiende geworden op het Junior Eurovisie Songfestival. Samen met Max Albertazzi uit Houten zong ze het liedje 'Samen'. Van de online-stemmers kreeg het nummer veel steun, maar de vakjury was niet onder de indruk en dat resulteerde in de lage klassering. Polen werd eerste.

De 14-jarige Anne en Max wonnen in september de nationale finale van het Junior Songfestival. Ze mochten Nederland vertegenwoordigen in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. Het duo moest als zesde het podium op. In totaal deden twintig landen mee. Achter Polen werd Frankrijk tweede en Australie derde. Nederland wist een keer te winnen, in 2009.