Geen treinen van Leiden naar Haarlem Een eerdere aanrijding in Voorhout (Archieffoto Devin Waasdorp/Fotopersbureau Eric van Lieshout)

VOORHOUT - Tussen Leiden en Haarlem rijden zondagavond geen treinen. In Voorhout is op de overweg in de Herenstraat een aanrijding gebeurd tussen een trein en een persoon, zo meldt de NS op zijn website.

De stremming van het treinverkeer gaat in elke geval tot half elf duren. Wat de oorzaak is van het ongeluk is nog niet bekend.