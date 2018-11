Deel dit artikel:













West Wekker: Voorstelling over moord op Haagse Rinus en loverboy voor de rechter Haagse Rinus (Foto: Facebook)

REGIO - Goedemorgen! De politie staat maandagavond op de planken in Rijswijk met de voorstelling 'Politie Den Haag Exclusief'. In deze vierde editie staat de moord op de Haagse Rinus Schouten in 2013 centraal. En een Zoetermeerse loverboy hoort zijn straf. Dit is de West Wekker!

Dit kun je vandaag verwachten: Hagenaar Rini van Setten, ook bekend als 'Haagse Rinus', werd op vrijdag 8 februari 2013 dood aangetroffen aan de Lekdijk-West in Bergambacht. Hij bleek te zijn omgebracht in Den Haag waarna zijn lichaam in Bergambacht is achtergelaten. In de vierde editie van 'Politie Den Haag Exclusief' krijgen bezoekers een unieke inkijk hoe politie en Openbaar Ministerie deze zaak hebben aangepakt. Veel aandacht voor deze voorstelling vandaag bij Omroep West.

Een Zoetermeerse loverboy hoort vandaag in de rechtbank in Den Haag zijn straf. Hij wordt ervan verdacht een minderjarig meisje uit Zoetermeer de prostitutie in te hebben gebracht. Ook zou hij een deel van haar verdiensten hebben afgepakt.

Maandagavond is de voorpremière van de documentaire over Museum RockArt. Belangrijkste reden voor de documentaire is de verhuizing van het museum van Hoek van Holland naar Den Haag, die nog altijd niet is voltooid.

Het weer: Het gaat wat vaker regenen, met een temperatur van hooguit 5 graden. Beeld: MeteoGroup Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je ook nog weten: Het Binnenhof, de Erasmusbrug, de Euromast, de Bavokerk, het Evoluon, de IJsselbrug, de Hartebrugkerk, de Noordwijkse vuurtoren en andere gebouwen in Nederland kleurden vanaf zondagavond oranje. Dit wegens 'Orange the World', de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. Vanavond is het nationale moment op het Binnenhof in Den Haag. Daar ontsteekt minister Kaag de oranje verlichting.

Vanavond op TV West: Johan gaat Nat Vanavond op TV West de serie 'Johan Gaat Nat'. Zuid-Holland bestaat voor een zesde deel uit water. In deze zesdelige reeks verdiept Johan Overdevest zich in verschillende aspecten van waterbeheer: hoe maken we water schoon, hoe kunnen we ervan genieten en wat betekent het voor ons dagelijks leven?