Gewonde bij steekpartij in Den Haag (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij een steekpartij aan de Beeklaan in Den Haag is zondagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is in een woning neergestoken. Er is een traumahelikopter opgeroepen.

Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Ook zijn er nog geen aanhoudingen verricht, zo laat de politie weten.