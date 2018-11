Deel dit artikel:













Studenten uit bouwkraan gered in Leiden Foto: AS Media

LEIDEN - Twee 20-jarige studenten zijn in de nacht van zondag op maandag in een bouwkraan geklommen aan de Wassenaarseweg in Leiden. Hulpdiensten hebben het tweetal gered.

De politie kreeg rond 1.30 uur een melding dat er twee mensen vastzaten in de bouwkraan op het bouwterrein aan de Wassenaarseweg. De brandweer kwam om de mannen naar beneden te halen, maar dat bleek nog niet zo makkelijk. De eerste poging mislukte omdat de hoogwerker niet lang genoeg was. Uiteindelijk is een aantal brandweerlieden zelf naar boven geklommen en zijn de mannen door hen naar beneden begeleid. De studenten hebben een boete gehad.