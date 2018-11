Het boerkaverbod: wat gaat Den Haag doen en 5 andere vragen

DEN HAAG - De afgelopen dagen is er ophef over het boerkaverbod. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wil het niet actief gaan handhaven. Dat valt bij sommmige mensen verkeerd. Maar wat is dat boerkaverbod eigenlijk en wat gaat er bij ons in de buurt gebeuren? Wij zochten het voor je uit.

1. Wat is eigenlijk het boerkaverbod?

Het wordt zo genoemd, maar officieel heet het: 'Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding'. Het gaat dus niet alleen om boerka's, maar ook integraalhelmen, bivakmutsen en nikaabs. Die mag je volgens deze wet niet meer dragen in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen.



2. Maar hoe zit het dan met de vrijheid van godsdienst?

Volgens de overheid heeft in een 'Vrij land als Nederland iedereen het recht zich in principe naar eigen inzicht te kleden, wat anderen er ook van vinden.' Maar, zo zegt de overheid: 'Die vrijheid wordt begrensd in situaties waar het essentieel is dat men elkaar kan aankijken: in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen.' Het dragen van gezichtsbedekkende kleding blijft wel toegestaan als dat nodig is voor het werk of een sport en bij evenementen en feesten.



3. Er is veel gedoe over dat handhaven, waarom gebeurt dat nu (nog) niet?

De wet is in juni van dit jaar aangenomen door het parlement. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft toen gezegd dat ze eerst wil praten met sectoren waar het verbod gehandhaafd moet worden. 'Bijvoorbeeld over hoe er gehandhaafd wordt', vertelt een woordvoerder van de minister aan Omroep West. De wet is dan wel aangenomen, maar is nog niet van kracht. 'Wetten treden altijd in werking op 1 januari of op 1 juli.' Maar komende januari gaat niet meer lukken. 'We streven naar 1 juli, maar eerst goed overleg met al die sectoren', aldus de woordvoerder.



4. Hoe zou dat handhaven er dan uit moeten zien?

Daarover wordt dus nog overleg gevoerd. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt dat ze niet van plan is vrouwen in een boerka uit de tram te laten halen. De overheid is er zelf nog een beetje vaag over. 'Aan degene die zijn of haar gezicht toch bedekt op locaties waar dat verboden is, kan worden gevraagd de gezichtsbedekking af te doen of anders de locatie te verlaten', staat te lezen op de website van de Rijksoverheid. 'Desnoods kan de politie worden ingeschakeld en een boete worden opgelegd.' Hoe hoog die boete is en of mensen ook kunnen worden gedwongen hun gezichtsbedekking af te doen is dus (nog) niet duidelijk.



5. Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zijn niet van plan actief te gaan handhaven. Hoe zit dat dan in Den Haag?

Daar willen ze zich nog niet actief mengen in de discussie. Want, zo zegt een woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke, vooruitlopen op een wet die nog niet van kracht is, is 'prematuur'. Wel benadrukt Den Haag dat het niet de bedoeling is dat elke gemeente zijn eigen pad kiest en zelf bepaalt welke wetten wel en welke wetten niet gehandhaafd worden. Toch laten ze al wel een beetje doorschemeren dat het nog maar de vraag is of Den Haag wel 'streng' gaat handhaven. 'Voor gemeenten geldt natuurlijk altijd dat een spanningsveld bestaat tussen de vele prioriteiten die we als politiek en samenleving aan de politie en handhavers opleggen en wat reëel is om te verwachten.'



6. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk?

Een andere vraag is natuurlijk hoeveel mensen dit nou eigenlijk aangaat. De gemeente weet niet hoeveel boerkadraagsters Den Haag rijk is. 'We tellen in Den Haag niet het aantal mensen dat gezichtsbedekkende kleding', zegt de woordvoerder.