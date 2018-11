Deel dit artikel:













Dode gevonden in sloot in Pijnacker In een sloot bij het Beemdgras in Pijnacker is maandagochtend een lijk gevonden | Foto: Regio15

PIJNACKER - In een sloot bij het Beemdgras in Pijnacker is maandagochtend een lichaam gevonden. De politie vermoedt dat het gaat om een 46-jarige man uit Pijnacker die sinds zondagavond wordt vermist. Of het gaat om een misdrijf of dat er een ongeluk is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen.

Rond 10.00 uur maandagochtend kwam er een melding van een persoon te water. Ook was de politie met een helikopter op zoek naar een 46-jarige man die vermist werd. Hij zou in een handbike zitten, een fietsrolstoel.

Bij de sloot bij het Beemdgras in Pijnacker werd zo'n handbike gevonden. De politie doet onderzoek.