Zoetermeerse loverboy (24) moet de cel in

DEN HAAG - Een 24-jarige man uit Zoetermeer is veroordeeld tot 16 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, omdat hij een meisje van 16 in de prostitutie bracht. Voor een tweede aanklacht, het uitbuiten van een jonge vrouw van 23 jaar, is te weinig bewijs volgens de rechter. Daarvan wordt hij vrijgesproken.

Loverboy Tufan T. hield een groot deel van het geld dat het meisje verdiende voor zichzelf. Hij wist dat ze minderjarig was. De vrouw van 23 stapte naar de politie, het 16-jarige meisje deed geen aangifte.

Het minderjarige meisje werd door de politie gevonden in een Haags appartement na klachten over geluidsoverlast. Er waren vier mannen binnen, onder wie T. Er lag een vieze matras op de grond en de politie vond condooms en glijmiddel. Het meisje gaf later aan de politie toe dat ze seks had gehad met de mannen in het appartement.





'Een knap staaltje manipulatie en een klassiek charmeoffensief'

Het oudere slachtoffer deed aangifte. T. zette advertenties voor haar op sexjobs.nl. De vrouw had seks met mannen in een Haags hotel. De Zoetermeerder ontmoette haar toen ze in een opvanghuis zat, omdat ze al eerder slachtoffer was geworden van een loverboy. 'T. zoekt kwetsbare meisjes op. Meisjes met een jeugdtrauma of in een instelling,' zei de officier twee weken geleden tijdens de behandeling van de rechtszaak.

De officier eiste een celstraf van 2 jaar en 8 maanden, waarvan een half jaar voorwaardelijk en een lokatieverbod voor de Haagse Schilderswijk. Daar sprak hij met de meisjes af. De officier van justitie noemde de werkwijze van Tufan T. 'een knap staaltje manipulatie en een klassiek charmeoffensief.'





Lagere straf

De rechter legde maandag een lagere straf op, omdat er te weinig bewijs is voor de seksuele uitbuiting van het oudere meisje. T. moet 10 maanden de cel in, maar omdat hij die tijd al in voorarrest heeft gezeten, komt hij direct vrij. De rechter heeft wel een proeftijd van twee jaar opgelegd, waarin hij niet in de fout mag gaan en T. mag geen contact hebben met de twee meisjes.

