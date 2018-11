Winkeliers Haagse Leyweg zijn het zat: 'We willen een bedelverbod'

DRIEBRUGGEN - De ondernemers van Winkelcentrum Leyweg in Den Haag zijn helemaal klaar met bedelaars, die bezoekers op intimiderende wijze zouden lastig vallen: 'Het is een groot probleem. Onze bezoekers moeten zich veilig voelen en ons winkelcentrum moet een gebied zijn waar het prettig vertoeven is', vertelt Julie Ann Tollenaar namens de Vereniging Winkeliers Leyweg aan Omroep West.

Tollenaar is winkelstraatmanager van de Leyweg en is de bedelaars daar meer dan zat: 'We hebben dagelijks met ze te maken. Maar onze wijkagenten kunnen ze niet bekeuren, tenzij ze pal voor een winkelingang staan en we dat kunnen aanvoeren als overlast. Daarom willen wij, net zoals in de binnenstad van Den Haag, een algeheel gebiedsverbod voor bedelaars.' Volgens Tollenaar blijkt uit een recente enquête onder bezoekers van het winkelcentrum dat zij die overlast ook ervaren.

In het centrum van Den Haag geldt sinds 2013 een verbod. Sinds de invoering van een bedelverbod is de overlast die werd veroorzaakt door een 'oude kern' van vaak verslaafde daklozen en de ‘nieuwe bedelaars’ van mensen uit Midden- en Oost-Europese landen flink gedaald. Zo zei in 2012 nog dertig procent van de ondernemers in de binnenstad bedelaars als een groot probleem te zien; in 2014 was dat nog maar twee procent.



VVD pleit voor bedelverbod

De Haagse VVD springt op de bres voor de winkeliers en pleit ook voor een bedelverbod: ‘We horen zowel van klanten als van winkeliers dat bedelaars hier mensen lastigvallen en de sfeer in het winkelcentrum verpesten’, aldus VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf. 'We willen dat die overlast stopt.'

Volgens De Graaf geven de bedelaars bezoekers van het winkelcentrum een onveilig gevoel: 'Soms lopen ze met je mee als je geen geld geeft. Dat kan intimiderend zijn, vooral voor ouderen', aldus De Graaf. Een bezoeker van het koffiehuis aan de Leyweg bevestigt dat: ‘Ik voel me regelmatig geïntimideerd als ik weer een briefje onder mijn neus geduwd krijg en er om geld gevraagd wordt’, aldus de man.

