PVV wil opheldering over ‘nepstraf’ politie Hoefkade

DEN HAAG - De PVV in de Haagse gemeenteraad is onaangenaam getroffen door 'een nepstraf' die werd opgelegd door agenten van Bureau Hoefkade in Den Haag.

De politiemensen troffen een jongen aan die zonder rijbewijs met een scooter op pad was. In plaats van hem een bekeuring te geven, lieten ze hem politieauto's wassen. De PVV vindt 'dat de door de agenten zelf verzonnen nepstraf niet in verhouding staat tot de ernstige overtreding' en wil opheldering van burgemeester Pauline Krikke.

De agenten van het Bureau Hoefkade zetten zondag een foto van hun actie op Instagram onder de titel 'Discretionaire bevoegdheid!'. De agenten delen daar een foto van een jongen in een trainingspak die met een hogedrukreiniger bij een politiewagen staat. In een bijschrift leggen de agenten uit wat er aan de hand is.



Verkeerde keelgat

'We delen vaak bekeuringen uit of houden vaak mensen aan. Echter besloten we deze 'bekeuring maagd' een vervangende straf te geven. Deze jongen werd aangetroffen terwijl hij reed zonder rijbewijs. Zijn vader was 'not amused' en die ging akkoord met deze 'taakstraf'. Wij hebben in ieder geval weer blinkend schone auto's.'

De PVV gaat echter niet akkoord met deze taakstraf. Bij die partij is de actie juist in het verkeerde keelgat geschoten omdat iemand die zonder rijbewijs aan het verkeer deelneemt andere verkeersdeelnemers ernstig in gevaar brengt en bij een ongeluk niet is verzekerd, aldus de partij.



Passende straf

De PVV vindt dat de door de agenten zelf verzonnen nepstraf niet in verhouding staat tot de ernstige overtreding. Raadsleden Sebastian Kruis en Karen Gebrands willen dat burgemeester Pauline Krikke de Politie Hoefkade 'op de verantwoordelijkheid wijst om dit soort taferelen in de toekomst te voorkomen'.

Ook willen de PVV-raadsleden dat de burgemeester in overleg met de driehoek ervoor zorgt dat de jongen in kwestie alsnog een passende juridische straf krijgt. Raadslid Sebastian Kruis in een verklaring: 'Juist in de Schilderswijk is men gebaat bij law and order. De politie wordt er al totaal niet serieus genomen en met het uitdelen van dit soort nepstraffen voor ernstige overtredingen ondermijnen zij hun eigen gezag. De politie is er om de wet te handhaven, óók als het allochtonen betreft. Als Nederlanders twee kilometer te hard rijden krijgen zij wél een bekeuring in de bus.'



Verder kijken

De politie stelt in een reactie dat het 'geenszins beleid' wordt om in dit soort gevallen altijd een bekeuring te voorkomen door iemand een alternatieve straf te laten doen. ‘Wel is het zo dat we binnen ons team aanmoedigen om bij het handhaven van de wet ook te kijken naar het effect dat wij willen bereiken. In dit geval ging het om een jongen die nog nooit een bekeuring had gehad, direct bekende dat hij fout zat en berouw toonde,’ aldus teamchef Hoefkade Jeroen van Marle. ‘Daarom besloot de agent om hem het voordeel van de twijfel te geven. We gaan ervan uit dat de jongen hiermee zijn lesje geleerd heeft.’

Volgens de politie is het voorval wel in de systemen geregistreerd. ‘Dus mocht hij nog een keer dezelfde misstap begaan, komt hij er niet zonder bekeuring vanaf,’ stelt de teamchef.



Stiekem

In een toelichting meldt de politie ook dat de 16-jarige jongen zaterdagmiddag op de Herman Costerstraat een stukje op de scooter van zijn vader reed. Toen hij in de gaten had dat hij gezien werd door een agent, schrok hij zichtbaar en verklaarde direct dat hij stiekem een rondje was gaan rijden op de scooter van zijn vader terwijl deze boodschappen deed op de Haagse Markt. Na een gesprek met de jongen en zijn vader heeft de betrokken agent gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid en besloten hem geen bekeuring te geven.



