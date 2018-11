Deel dit artikel:













Nagelstudio in centrum Den Haag overvallen Overval Nagelstudio | Foto: Regio 15

DEN HAAG - In de Herenstraat in Den Haag is maandagmiddag een nagelstudio overvallen. De overval op City Nails was rond 12.30 uur, meldt de politie.

Twee verdachten zijn in de richting van het Bleyenburg in het Haagse centrum gerend. Beiden waren donker gekleed en zouden ongeveer 30 jaar oud zijn.