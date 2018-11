Deel dit artikel:













Boze actievoerders bezetten gebouw FME Zoetermeer Actievoerders in het gebouw

ZOETERMEER - Een actie van 150 boze medewerkers uit de metaalindustrie bij het hoofdkantoor van de werkgevers FME in Zoetermeer is door de politie beëindigd. De metaalwerknemers houden deze week weer meerdere acties voor een nieuwe cao in de metaalelektro.

Een aantal bussen met actievoerders was naar Zoetermeer gegaan. De metaalwerkers drongen volgens FME het pand in Zoetermeer binnen en bedreigden medewerkers van de brancheorganisatie. Vakbond FNV ontkent dat en spreekt van een vreedzaam protest. Een woordvoerster van FME spreekt van een heftige situatie waar verschillende medewerkers flink door zijn aangedaan. Om een verdere escalatie te voorkomen, heeft FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming ingestemd met een gesprek met een afvaardiging van de actievoerders. De woordvoerster benadrukt dat dat om een 'afgedwongen gesprek' gaat.

'De cao gaat over mensen' Volgens vakbond FNV deden aan de 'sit-in', die rond 11.30 uur begon, ongeveer 150 medewerkers van metaalbedrijven mee. Die wilden met de actie laten zien dat 'de cao over mensen gaat'. Werknemers en werkgevers liggen al maanden overhoop over een nieuwe cao. Werknemers van verschillende bedrijven zijn al sinds juni bezig met werkonderbrekingen. Ze willen onder meer een jaarlijkse loonsverhoging van 3,5 procent en een einde aan de flexibilisering in de sector. De cao Metalektro geldt voor zo'n 150.000 mensen.

