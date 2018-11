Wonen, werken en recreëren: de nieuwe toekomst voor de Haagse Binckhorst

DEN HAAG - De nieuwe toekomst van bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag staat op het punt te beginnen. Als de gemeenteraad donderdag het omgevingsplan goedkeurt, wordt gestart met de bouw van duizenden nieuwe woningen. Het voormalige bedrijventerrein verandert zo in een hippe stadswijk waar mensen kunnen wonen en werken. De Binckhorst in drie thema’s.

Ongeveer vijfduizend woningen komen er bij in de Binckhorst. Zo wordt het terrein tussen de Fokkerterminal en de Trekvliet volgebouwd met met name appartementen. De stad snakt naar woningen en het Binckhorst-project draagt dus bij aan de oplossing van de problemen op de woningmarkt.

Maar sommige oppositiepartijen zoals de PvdA, vrezen dat de noodzakelijke betaalbare woningen niet gebouwd zullen worden. De Binckhorst-plannen worden namelijk niet vastgelegd in een gedetailleerd bestemmingsplan, maar in een omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan en gaat over de ontwikkeling van een totaal gebied. De raad stelt de kaders vast waarbinnen gebouwd mag worden.



Wie heeft de regie?

Hierdoor dreigt de gemeente de regie te verliezen, zegt een deel van de oppositie en krijgen marktpartijen de vrije hand. Zij zullen liever dure appartementen willen bouwen dan betaalbare woningen, zo verwacht de oppositie.

Een onterechte vrees, vindt wethouder Boudewijn Revis (VVD). 'Als een ontwikkelaar grond van ons koopt of een eigen ontwikkeling start, dan moet hij zich houden aan de kaders die wij hebben gesteld', zegt Revis. 'Via die weg stellen wij eisen aan de soort woningen die gebouwd zullen gaan worden.'



Werken

De Binckhorst wil zich niet alleen voor laten staan op wonen. Ook werken is een belangrijk thema. Bedrijven krijgen nadrukkelijk de ruimte in de nieuwe stadswijk. ‘Er worden zelfs meer vierkante meters bedrijfsruimte toegevoegd’, vertelt Revis. ‘Dat doen we omdat we willen dat Den Haag aantrekkelijk blijft voor bedrijven en innovaties.’

Maar ook op het gebied van werken leven er zorgen bij de politiek en het bedrijfsleven. Gaat wonen en werken wel samen, vragen ze zich af? Bestaande bedrijven zien het al gebeuren: straks wonen er nieuwe mensen op de Binckhorst die na verloop van tijd gaan klagen over stank- en geluidsoverlast.



Hazelnootgebakjes het slachtoffer?

Bedrijven moeten vervolgens het veld ruimen. Bakkerij Maison Kelder dreigde daarom onlangs om Den Haag te verlaten als de Binckhorst-plannen doorgaan.

Revis begrijpt de zorgen maar volgens hem is alles goed uitgezocht. Revis: 'We hebben goed moeten passen en meten maar het past. Als je hier komt wonen, dan krijg je een veilige woning die is beschermd tegen stank en geluid. Je kan hier dus prima wonen, maar je woont natuurlijk wel in een grote stad.'



Recreëren

Flaneren, recreëren en genieten van het groen. Ook dat hoort bij een hippe stadswijk. Daarom wordt er niet alleen gebouwd, er komt ook groen bij in de Binckhorst. Het gebied rondom het Binckhorst-kasteeltje is daarvoor uitgekozen. Het kasteel zelf lag jarenlang verscholen achter twee grote gebouwen. De sloop van deze gebouwen is inmiddels begonnen waardoor het zicht op het kasteeltje snel moet zijn hersteld.

‘Wij maken hier een groene zone van die het kasteel verbindt met de begraafplaats’, legt Revis uit. ‘Op de plek van de gesloopte gebouwen, komt geen steen maar groen terug. Veel mensen op de Binckhorst zullen in appartementen wonen en dan is het fijn als je ook groen hebt waarin je kunt recreëren.’ Revis verwacht dat als de gemeenteraad donderdag de plannen goedkeurt, hij de volgende ochtend al vergunningaanvragen heeft van ontwikkelaars. ‘Het is zeker zo dat op dit belangrijke besluit gewacht wordt. Na deze stap, kan de ontwikkeling van de Binckhorst echt beginnen.’



