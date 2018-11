Deel dit artikel:













Titanenstrijd barst los in zaterdag Derde Divisie: ‘Prachtig affiche, zeker nu’ Foto: Omroep West

DEN HAAG - Komend weekend staat in de derde divisie een heerlijke clash tussen Noordwijk en Quick Boys op het programma. Beide clubs staan met 31 punten uit 13 wedstrijden aan kop en verloren nog geen enkele wedstrijd in de zaterdag Derde Divisie. ‘Dit zijn de mooiste affiches’, zegt Willem van Zuilen in Bankzitters.

‘Van oudsher is de wedstrijd al prachtig, maar nu helemaal. Het gaat om de bovenste plek. Natuurlijk is de winnaar nog geen kampioen, maar beide ploegen hebben in de competitie nog niet verloren. Noordwijk wint haar wedstrijden makkelijker’, is Willem van mening. ‘Behalve afgelopen week. Ook Quick Boys wint sinds de laatste weken steeds makkelijker.’ Bekijk hieronder een nieuwe aflevering van Bankzitters: