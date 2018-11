'Kabouterkind' ziet levenslicht: baby voor Bibi Breijman en Waylon

DEN HAAG - De Haagse realityster Bibi Breijman en zanger Waylon zijn afgelopen zaterdag ouders geworden van een dochter. Het meisje genaamd Teddy Bijkerk werd in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag geboren, maken de ouders maandag bekend.

Met een foto van moeder en kind maakt het koppel het nieuws maandag wereldkundig op de Instagram van Waylon. 'Onze liefde heeft zich vermenigvuldigd op 24-11-2018 met de geboorte van onze dochter Teddy Bijkerk', schrijft de zanger. 'Wij zijn de aankomende periode moeilijk te bereiken en vragen uw respect (media) Laat ons van dit geluk genieten... Aan alle lieve mensen van het Bronovo ziekenhuis Den Haag, in het bijzonder Nicole, voor hun kunde en liefde! Het was magisch.'

Ook op de Instagrampagina van Breijman, die zelf in Zoetermeer ter wereld kwam, wordt de geboorte gedeeld. 'Welkom op de wereld lieve Teddy, we houden van jou', schrijft de moeder. Breijman werd in 2010 plotsklaps beroemd door haar deelname aan de eerste serie van de RTL-realitysoap Oh Oh Cherso, waarin ze bekend stond als 'Kaboutertje'. Tegenwoordig is de Haagse vooral bekend als vlogger.



Niet het eerste kind voor Waylon

Op 30 april maakte Breijman bekend dat ze in verwachting was. 'Er is iets onverwachts leuks gebeurd in mijn leven en ik ben heel erg blij en gelukkig', vertelde ze in een vlog op YouTube. 'Ik krijg een baby.' Voor het koppel is het hun eerste kindje samen. Uit een eerdere relatie heeft Waylon al een 16-jarige zoon genaamd Dylan. De vlogster en zanger maakten in november 2017 bekend een relatie met elkaar te hebben.