Regiegroep wil einde aan regels en rompslomp in de zorg De regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers die werken binnen allerlei sectoren in de zorg. (Beeld: Omroep West)

DELFT - Het moet makkelijker worden in de zorg. Er zijn teveel regeltjes, zo vindt minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport. Maandagmiddag was de minister in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft. Daar lanceerde hij de zogeheten regiegroep '(Ont-)regel de Zorg'. Deze groep moet een einde maken aan overbodige regels en voorschriften in de zorg.

Het Reinier de Graafziekenhuis, het oudste ziekenhuis van Nederland, heeft al ervaring met het schrappen van regels. Bijvoorbeeld het onnodig vaak meten van de bloeddruk, zelfs als uit ervaring blijkt dat dat geen nut heeft. Een logische plek dus voor minister Bruno Bruins om de regiegroep officieel te lanceren. Maar naast het onnodig meten van bloeddruk zijn er nog honderden andere voorschriften en regels die de zorg niet alleen ingewikkeld maken, maar de zorgverleners ook heel veel tijd kosten. En die tijd is nodig voor andere dingen, zegt de minister. Met name voor de directe zorg voor de patiënt.

Rouvoet De regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers die werken binnen allerlei sectoren in de zorg. Ze willen een einde aan de administratieve rompslomp binnen de zorg. 'Zo kunnen de zorgverleners meer tijd besteden aan de patiënten', zegt de minister. 'En daar krijgen zorgverleners ook meer plezier van tijdens hun werk.' Onder meer Gerlach Cerfontaine, voormalig president-directeur van Schiphol, voormalig Tweede Kamerlid en staatssecretaris Ella Kalsbeek (PvdA) en oud-minister André Rouvoet nemen zitting in de regiegroep. LEES OOK: Reinier de Graaf Gasthuis vierde ziekenhuis van Nederland